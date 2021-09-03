شكرا لبحثكم عن خبر من يسيطر على عاصمة مديرية الرحبة في مأرب الحوثي ام قوات الشرعية ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لا تزال المعلومات متضاربة، حول استعادة الحوثيين، السيطرة على مركز مديرية رحبة، جنوب غرب مأرب، غير أن مصادر أكدت لموقع " بوابتي" أن مقاتلي الجماعة، يشنون هجمات مكثفة في مسعى لاستعادة السيطرة على المركز الإداري للمديرية.

ولليوم الخامس على التوالي، يواصلون الحوثيون، جولة جديدة من التصعيد عبر شن هجمات من محاور مختلفة، وسط أنباء عن تحقيقهم مكاسب عسكرية.

وقالت الوحدة لتنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، إن المسلحين الحوثيين قصفوا بالصواريخ والطائرات المسيّرة قرى مديرية رحبة جنوب مأرب، بعد مصرع العشرات.