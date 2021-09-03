شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: تفاصيل جديدة بشأن مقتل سيدة يمنية على يد زوجها، في بوابة المحكمة بمحافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفاصيل جديدة بشأن مقتل سيدة يمنية على يد زوجها، في بوابة المحكمة بمحافظة إب.

وخلافًا لما سبق، كشفت مصادر مطلعة أن الزوج "رضوان الشوكاني" ترصد زوجته، أثناء ذهابها برفقة أخيها إلى المحكمة لحضور جلسة الخلع وباشرهما بإطلاق النار ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وأوضحت المصادر، أن الحادثة وقعت جوار مبنى المجمع القضائي بمحافظة إب، يوم أمس الأربعاء، حيث قام الزوج بمراقبة وترصد الزوجة وأخيها قبل دخولهما المحكمة فباشر بإطلاق الرصاص عليهما، لتلفظ الزوجة أنفاسها على الفور، فيما أصيب أخوها بإصابات خطيرة أدخل على إثرها العناية المركزة.

ونشر موقع المشهد اليمني وثيقة صادرة من النيابة العامة تتضمن أمرًا بالقبض القهري، على الجاني، لارتكابه الجريمة.

وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت أمس الأربعاء، أن الجاني ترصد زوجته وأخأها بعد النطق بالحكم، وأطلق عليهما الرصاص، ما أدى إلى مقتلهما.