شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: الحوثي يضرب العرب بالخليج الفارسي والشرعية اليمنية ترد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني " ان استبدال مليشيا الحوثي لمسمى "الخليج العربي" بـ "الخليج الفارسي" في المناهج الدراسية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، عمل استفزازي خطير يؤكد تبعيتها المطلقة لإيران".

مليشيا الحوثي تهدم عشرات المساكن في شمال صنعاء

واوضح ان حجم التغييرات والتزييف والعبث الذي تمارسه مليشيا الحوثي في المناهج الدراسية، يؤكد محاولاتها الدؤوبة لفرض الرؤية والهوية والمعتقدات الإيرانية على اليمن خاصة والمنطقة العربية بشكل عام، واستهدافها المنظم لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم الوطنية والعربية.

‏واشار الارياني الى ان هذا التغيير -إلى جانب كثير من الشواهد والأدلة- يؤكد أن مليشيا الحوثي لا تعبر عن اليمنيين ولا تنتمي للمجال العربي، وأنها تمثل المشروع الإيراني، وتعمل وفق أجنداته التي تستهدف أمن وسلامة الدول العربية، وتجسد الرؤية والاطماع والاحقاد الفارسية في المنطقة.

‏ولفت الى اعتماد الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية، وكذا المنظمات الاقليمية بما فيها جامعة الدول العربية مسمى "الخليج العربي"، مضيفا انه لا يستخدم مسمى "الخليج الفارسي" سوى الإيرانيون وادواتهم وأذيالهم في المنطقة من المليشيات الطائفية، ومنهم مليشيا الحوثي.

‏واضاف الارياني: هذه المؤشرات الخطيرة تؤكد مصيرية المعركة في التصدي للمشروع الايراني الذي يستهدف اجتثاث هوية اليمنيين وثقافتهم العربية، وانعكاساتها الخطيرة على المنطقة ككل، وضرورة الوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لاستعادة كافة الأراضي اليمنية".

وشدد على ان هذه الشواهد تؤكد قدسية المعركة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والقضاء على المشروع الايراني في اليمن، وعودة اليمن لموقعه الطبيعي كجزء من الجغرافيا العربية.