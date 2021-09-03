شكرا لبحثكم عن خبر 33 دولة يسمح الجواز اليمني لحامله دخولها دون تأشيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وفقا لمؤشر الجواز العالمية henleypassportindex، يسمح الجواز اليمني 2021 لحامله بالدخول الى 33 دولة بدون تأشيرة، أو عن طريق تأشيرة بعد الوصول، كما يسمح له بالسفر الى 24 دولة فقط عن طريق التأشيرة الالكترونية.

واحتل الجواز اليمني، المرتبة 16 من اصل 19 دولة عربية، و المرتبة 106 عالميا من أصل 109 دولة و لا تفصله عن المرتبة الأخيرة سوى باكستان وسوريا والعراق و أفغانستان.

الدول المسموح لليمنيين دخولها بدون تأشيرة 2021 تنقسم الى قسمين هما، منها بلدان يمكن دخولها بواسطة الجواز اليمني بدون فيزا نهائيا؛ فيما تطلب بلدان التأشيرة بعد الوصول، بينما فيما هناك دول تطلب التأشيرة الالكترونية من اليمنيين، غير أن هذه التأشيرة سهلة ولا توجد فيها عراقيل على عكس التأشيرة العادية التي تطلب في القنصليات أو مراكز التأشيرات.

قائمة بالدول التي تسمح بدخول اليمنيين بدون فيزا ويمكن دخولها بالجواز فقط هي

ماليزيا لمدة 90 يوما؛

السودان لمدة 90 يوما؛

جزر كوك؛

ميكرونيزيا لمدة 30 يوما؛

نييوي؛

دومينيكا لمدة 21 يوما؛

هايتي لمدة 90 يوما؛

سان فان سان وغرينادين لمدة 30 يوما؛

سوريا

الدول التي تطلب التأشيرة من اليمنيين بعد الوصول:

هناك 23 دولة يمكن لليمني السفر اليها بدون تأشيرة، لكن عند الوصول سيكون عليه استخراجها في المطار وهي:

كمبوديا لمدة 30 يوما؛

لاوس لمدة 30 يوما؛

ماكاو لمدة 30 يوما؛

جزر مالديف لمدة 30 يوما؛

نيبال لمدة 90 يوما؛

سريلانكا لمدة 30 يوما، (يمكن أيضا الحصول على تصريح سفر الكتروني)؛

تاجكستان لمدة 45 يوما؛

تيمور الشرقية لمدة 30 يوما؛

الرأس الأخضر

كمورو لمدة 45 يوما؛

غينيا بيساو لمدة 90 يوما؛

مدغشقر لمدة 90 يوما؛

موريتانيا

موزمبيق لمدة 30 يوما؛

رواندا لمدة 30 يوما؛

السيشل لمدة 30 يوما (عن طريق التسجيل السياحي)؛

الصومال لمدة 30 يوما؛

طوغو لمدة 7 أيام؛

أوغندا؛

جزر بالو؛

ساماو لمدة 60 يوما؛

توفالو لمدة 30 يوما؛

لبنان لمدة 30 يوما.