شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام ورشة عمل مراجعة مشروع التيسير لخدمات الرعاية الصحية الأولية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت وزارة الصحة والسكان بعدن اليوم، ورشة العمل الربعية الاولى والمكرسة لمناقشة المرحلة الأولى من مشروع مسح مرافق الرعاية الصحية الأولية ومشروع التيسير، بالتعاون مع برودجي سيستم و بدعم من اليونيسيف.



و في ختام الورشة أطلع نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان، على توصيات الورشة مشيدا بجهود شركاء الصحة الذين كان لهم جهود داعمة لمنع إنهيار النظام الصحي.