اخبار الخليج / اخبار اليمن

اختتام ورشة عمل مراجعة مشروع التيسير لخدمات الرعاية الصحية الأولية بعدن

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام ورشة عمل مراجعة مشروع التيسير لخدمات الرعاية الصحية الأولية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت وزارة الصحة والسكان بعدن اليوم، ورشة العمل الربعية الاولى والمكرسة لمناقشة المرحلة الأولى من مشروع مسح مرافق الرعاية الصحية الأولية ومشروع التيسير، بالتعاون مع برودجي سيستم و بدعم من اليونيسيف.

و في ختام الورشة أطلع نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان، على توصيات الورشة مشيدا بجهود شركاء الصحة الذين كان لهم جهود داعمة لمنع إنهيار النظام الصحي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا