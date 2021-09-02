شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة العميد علي منصور البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى ناصر علي منصور البيضاء واخوانه كافة بوفاة والده العميد علي منصور البيضاء.



واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره العملية طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون