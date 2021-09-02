اجتماع تربوي يناقش تحديات القدرة الاستيعابية لمدارس مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع تربوي عقد في محافظة مأرب اليوم، برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، اوضاع العملية التعليمية في المحافظة والقدرة الاستيعابية لمدارس المحافظة مع زيادة اعداد النازحين بسبب استمرار جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية على المواطنين في المحافظات غير المحررة .



واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات مكاتب التربية في محافظات( مارب، أمانة العاصمة ، الجوف، ريمة، المحويت ،صنعاء ،صعدة ، وحجة)، دور المكاتب في حشد الكادر التعليمي للمعلمين النازحين ، لتغطية العجز القائم في مدارس مأرب جراء تعدد الشعب للفصل الدراسي الواحد في كل مدرسة والتي فتحت لاستيعاب الاعداد الكبيرة من النازحين.

وخلال الاجتماع اشار الدكتور العباب الى ان حجم زيادة تدفق النازحين من الطلاب هذا العام فاق المتوقع، حيث بلغ عدد من تم استيعابهم 142 الف طالبا، وما يزال اعداد كبيرة من الطلاب النازحين خارج قطار التعليم لعدم قدرة المدارس على استيعابهم خاصة في مدارس مديرية المدينة .

واشار نائب الوزير الى ان ما تم استيعابه خلق تحديات على القطاع التربوي، من حيث الحاجة الى اعداد كبيرة من المعلمين لتغطية الزيادة في اعداد الطلاب الى جانب تحديات في توفير الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية والفصول الدراسية..

وثمن نائب وزير التربية دعم محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، لقطاع التعليم، ووضعه في مقدمة اولوياته، وتوجيهه باعتماد حافز مقطوع للمعلمين وانشاء مدرسة اساسية ثانونية بتمويل من السلطة المحلية.. داعيا قيادات المحافظات الى الاسهام في تحسين حياة المعلم معيشيا لينعكس على العملية التعليمية.