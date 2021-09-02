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نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ محمد بن يحيى سمران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ مسعد ناصر سمران وإلى أولاد الفقيد وآل سمران وقبائل الجدعان عامة، عزاهم فيها بوفاة الشيخ محمد بن يحيى سمران الاجدعي.

 

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية ومواقفه الصلبة وإسهاماته وعائلته في معركة استعادة الدولة والجمهورية ودحر مليشيا الانقلاب والإرهاب الحوثية، منوها بمسيرة الفقيد الاجتماعية وجهوده في إصلاح ذات البين ونضاله في جبهات القتال قبل أن يقعده المرض ويتوفاه الله، ملتحقا بثلاثة من أبنائه الشهداء والعديد من رفاقهم الأبطال الذين قدموا أرواحهم الزكية في معركة الحرية والكرامة.

 

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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