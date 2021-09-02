بن مبارك: ميليشيا الحوثي ترفض السلام وتعرقل الجهود المبذولة بالتصعيد العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك " إن ميليشيات الحوثي ترفض فكرة السلام من اساسها، وتعمل على عرقلة كافة الجهود المبذولة من اجل تحقيقه من خلال تصعيد العمليات العسكرية المستمر في عدد من المحافظات وفي مقدمتها مأرب التي باتت اكبر تجمع للنازحين من مناطق سيطرة الميليشيات".



جاء ذلك في محاضرة القاها بن مبارك، اليوم، في معهد أسلو لأبحاث السلام(بريو) بعنون مستقبل السلام في اليمن، واستعرض خلالها مستجدات الأوضاع في اليمن، وأسباب وجذور الصراع، المتمثلة في انقلاب ميليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية.

وأكد أن الحكومة اليمنية تنتهج السلام كأساس لإيقاف الحرب، وتتعاطى بايجابية مع كافة الجهود والمبادرات الدولية والاقليمية لايقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والمستدام..مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط الممكنة لإرغام مليشيات الحوثي على الاستجابة لكافة مبادرات السلام وإنهاء الحرب.

وكان مدير معهد اوسلو لأبحاث السلام هنريك أورد، افتتح المحاضرة بكلمة حول مستجدات الأوضاع ومستقبل السلام في اليمن، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة اتفاق سلام ينهي الحرب ومعاناة ملايين اليمنيين.

حضر المحاضرة سفير اليمن غير المقيم في النرويج سحر غانم وممثلو وزارة الخارجية النرويجية وعدد من الاكاديميين والمتخصصين بالشأن اليمني والشرق الأوسط.