اختتام لقاء المراجعة النصفي لمشروع التعافي وتقوية النظام الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لقاء المراجعة لمشروع التعافي وتقوية النظام الصحي، بمشاركة 60 كادرا من تسع مديريات بمحافظات عدن وتعز ولحج.



وجرى على مدى يومين التعرف على نتائج التقييم وعمل خارطة المجتمعات للقابلات وحل الاختلافات في النظام الصحي، والتعرف على الأهداف الستة للمشروع الذي انطلق في ٢٠١٩م ويستمر حتى عام ٢٠٢٢م، وتنفذه منظمة جون سنو بالشراكة مع جمعية رعاية الأسرة والجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتشمل أهداف المشروع، الطلب على خدمات الرعاية الصحية ذات الأولوية وتحسين الوصول إلى الرعاية من خلال نظام الإحالة والتمويل والرعاية المدعومة وبناء قدرات العاملين في المرافق الصحية لتقديم رعاية عالية الجودة وتنشيط الخدمات على مستوى المجتمع المحلي وإشراك القابلات والمتطوعات في المجتمع وتحسين حوكمة الهيئات المحلية وتعزيز معلومات الإدارة الصحية للمشروع، بهدف تحسين مخرجات صحة الأم والطفل ورفع كفاءة النظام الصحي في اليمن.

وحث نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دحان، المشاركين على الاستفادة من التقييم وعكسه واقعا عمليا يستفيد منه القطاع الصحي ويتبلور بخدمات صحية ذات جودة عالية تقدم للمواطنين.

من جانبه أكد المدير القُطري لمنظمة جون سنو، اريك اوجارا، أهمية الاستفادة من مخرجات اللقاء لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتقوية النظام الصحي.