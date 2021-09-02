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اليمن تشارك في اجتماع الدورة الـ 108 للمجلس الاقتصادي في القاهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

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شارك اليمن بوفد برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، اليوم، في اجتماع الدورة الـ 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء الصناعة والتجارة العرب، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

 

تضمن جدول أعمال الاجتماع، عدداً من البنود في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية العادية (31)، وتقرير الأمين العام للجامعة عن أنشطة المجلس في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين السابقة الـ107 والحالية الـ 108.

 

كما تضمن جدول الأعمال، بنودا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وإنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية والاستثمار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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