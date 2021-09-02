تدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية المقدم من فرع مؤسسة فينا خير بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن كلاً من مدير مكتب التربية والتعليم الأستاذ سالم أحمد بريدان العامري، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمديرية المسيلة الأستاذ تركي مسلم الدحيمي، يوم أمس، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية المقدم من مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية فرع المسيلة، بحضور مديرة فرع المؤسسة بالمديرية الأستاذة سهام العامري، وعدد من أعضاء المؤسسة.



ويتضمن مشروع الحقيبة المدرسية عدد ( 100) حقيبة تشمل أدوات مدرسية، حيث تم توزيعها على الطلاب والطالبات الأشد حاجة في ( 7 ) مدارس من مدارس ساحل المديرية، كما تكفلت المؤسسة بتوفير زي مدرسي بالإضافة لحقائب مدرسية مكتملة( حقيبة + دفاتر + أدوات مدرسية ) لعدد ( 7 ) طلاب من فئة المكفولين .

كما شكر كلاً من مدير مكتب التربية والتعليم، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالمديرية، مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية فرع مديرية المسيلة ممثلة بالأستاذة سهام العامري مديرة الفرع، لما تقدمه المؤسسة من دعم ومساعدات لأبناء المسيلة، ولم يقتصر دعمها في الجانب التعليمي فقط، بل قدمت المؤسسة الكثير من المساعدات، بالإضافة للعديد من الدورات التدريبية في مجالات عديدة.

ومن جانبها قدمت مديرة مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال فرع مديرية المسيلة الأستاذة سهام العامري، جزيل شكرها للسلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام المديرية، لما تقدمه من دعم وتسهيلات للمؤسسة لإنجاح أعمالها، كما شكرت العامري كلاً من مدير مكتب التربية والتعليم، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بمديرية المسيلة، لدعمهم المستمر لأنشطة المؤسسة، وتدشينهم اليوم لمشروع الحقيبة المدرسية.