معين عبدالملك يعزي بوفاة العميد حيدرة الجعدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الاجتماعية العميد حيدرة محمد مجاهد الجعدني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل.



ونوه رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى ابناء الفقيد خالد وسند حيدرة مجاهد واخوانهم، وكافة آل الجعادنة وجميع أبناء محافظة أبين، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية وما حظي به من مكانة عظيمة بين المجتمع ومساهمته الخيرة في حل الكثير من القضايا وإصلاح ذات البين.. مشيراً إلى المناصب والمواقع القيادية التي تقلدها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء.

وعبر رئيس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. داعياً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.