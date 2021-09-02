توزيع الحقيبة المدرسية على طلاب مدرسة الإرادة للصم والبكم المقدمة من منظمة PURE HANDS

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - القطن

دشنت مؤسسة آفاق للتنمية صباح اليوم، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية الممول من منظمة PURE HANDS على طلاب مدرسة الإرادة للصم والبكم للتعليم الأساسي بمديرية القطن بوادي حضرموت ،،،



وأثناء توزيع الحقيبة المدرسية قال المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق للتنمية الأستاذ أيمن بن عبيد الله ان توزيع هذه الحقيبة المدرسية يأتي ضمن حملة العودة الى المدارس وإدخال السرور على الطلاب واعانتهم على الإستمرار في العملية التعليمية التي تنفذها المؤسسة حيث تم توزيع "38حقيبة" مدرسية على طلاب الصم والبكم بتمويل من منظمة PURE HANDS مكتب اليمن ،،،

بدورة الأستاذ فيصل الجهوري مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن أشاد بجهود مؤسسة آفاق للتنمية والمنظمة الممولة لدعمهم هذه الشريحة وقال الجهوري ان هذه الحقيبة اتت في ظل الظروف العصبة التي تعيشها البلاد من ارتفارع للأسعار وغلاء المعيشة آملاً من المنظمات المهتمة بالجانب الإنساني المزيد من الدعم لهذه الشريحة ورفد مدارس ذوي الإحتياجات الخاصة بالمستلزمات الدراسية من أجل تشجيع هذه الشريحة على مواصلة التعليم ،،،

حضر تدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية الأستاذ فهمي ديان مدير مدرسة الإرادة للصم والبكم للتعليم الأساسي بمديرية القطن .