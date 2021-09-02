هيئة الشئون البحرية تختتم برنامجها التدريبي لطلاب كلية البيئة والأحياء البحرية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

اختتمت الهيئة العامة للشئون البحرية بالمكلا الأربعاء البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب كلية البيئة والأحياء البحرية بجامعة حضرموت والذي أقيم بالتنسيق بين الهيئة والكلية وبتعاون من مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية .



اختتام البرنامج كان بحفل مختصر تم فيه توزيع شهادات الحضور على المشاركين من الطلاب وشهادات الشكر والتقدير على المحاضرين من كوادر الهيئة ، حيث ألقى المهندس سالم علي باسمير الرئيس التنفيذي كلمة شكر فيها هيئة الشئون البحرية وكلية البيئة على هذا النشاط السنوي التعليمي الهام والذي يجسد المسئولية المجتمعية بين الهيئات والجامعات ، وإفادة الطلاب ليفيدوا المجتمعات مستقبلا .

وقال المهندس باسمير أن مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية تولي نشاط التدريب والتعليم اهتماما خاصا جدا وقد أقامت الكثير من الأنشطة لموظفيها في هذا الجانب ، وهي حاليا تبذل الجهود الكبيرة لتدشين معهد التدريب البحري بمحافظة حضرموت الذي صدر به قرار من وزارة النقل والذي سيكون بالتنسيق بين المؤسسة والهيئة وسيفيد موظفي قطاع النقل البحري وطلاب جامعة حضرموت خاصة كلية البيئة والأحياء البحرية .

وشكر باسمير في ختام كلمته كلية البيئة على ثقتهم في هيئة الشئون البحرية لتنفيذ البرنامج والتي نعتبرها ثقة فينا كوننا جهة واحدة وبيننا الكثير من البرامج المشتركة ، كما شكر لهيئة الشئون البحرية هذا النجاح الكبير وفي هذا دلالة على الحرص على التوعية البحرية للمجتمع وعلى وجود كوادر بحرية متميزة لدى فرع المكلا .

القبطان يسلم مبارك بوعمرو مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية شكر لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية تعاونها الدائم ممثلة بقائدها المهندس سالم علي باسمير ، مؤكدا على التعاون الدائم الموجود بين الجهتين والذي يخدم قطاع النقل البحري بمحافظة حضرموت وماجاورها ، شاكرا أيضا لكلية البيئة والأحياء البحرية ثقتها في هيئة الشئون البحرية من خلال التدريب الصيفي الذي يقام بشكل سنوي .

وشكر القبطان بوعمرو للطلاب حضورهم وتفاعلهم وحرصهم على الاستفادة من الكوادر البحرية الموجودة ، مؤكدا على الاستعداد الكامل في أي وقت لتقديم كافة أوجه التعاون للطلاب وأي معلومات تفيدهم في تخصصم .

الدكتور أحمد عيضة بن علي الحاج رئيس قسم الأحياء البحرية بكلية البيئة والأحياء البحرية بجامعة حضرموت كانت له كلمة قدم فيها الشكر الجزيل لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وللهيئة العامة للشئون البحرية على التعاون في تنفيذ البرنامج وإفادة الطلاب في مجالات قطاع النقل البحرية المختلفة خاصة مايتعلق بتخصص الطلاب ، مؤكدا على الطلاب بالاستفادة مما تعلموه والاستمرار في تطوير المهارات وتعلم الجديد في تخصصهم .

وكانت آخر محاضرات البرنامج التدريبي ألقاها القبطان مراد سعيد شلشل ربّان المرفأ بميناء المكلا تطرق من خلالها لمعلومات عن الإرشاد البحري للسفن وآلية التواصل بين السفن و كنترول الميناء ( برج مراقبة حركة السفن ) ، ومعلومات عامة عن الحركة الملاحية بداخل ميناء المكلا .

البرنامج الميداني ابتدأ بجولة سريعة لأرصفة وساحات ميناء المكلا اصطحب الطلاب فيها الأستاذ جهاد حسن جوهر مدير إدارة الرصيف بميناء المكلا شارحا لآلية العمل لعمليات الشحن والتفريغ ، إضافة لمعلومات عن أرصفة الميناء والأعمال التي تقام فيها .

بعدها كان مسك ختام البرنامج بزيارة ميدانية لسفينة الوقود TANKER SHIP الراسية بالرصيف رقم واحد بميناء المكلا MT ICE CONDOR ، حيث استمع الطلاب من طاقم السفينة والقبطانة البحريين لشرح تفصيلي عن الكثير من مكونات السفينة وآلية العمل فيها خاصة مايتعلق بمجال تخصصهم .

وفي نهاية البرنامج عبر الطلاب عن عميق شكرهم وجزيل تقديرهم للهيئة والمؤسسة والكلية لتنفيذ هذا البرنامج ، وكانت سعادتهم كبيرة بزيارة السفينة والتعرف على مكوناتها شاكرين لطاقم السفينة الروسي التعاون والتعامل الرائع