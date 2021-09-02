بينها طريق عتق- الوديعة.. محافظ شبوة يوقع عقود لتنفيذ مشاريع صيانة وشق ثلاث طرق

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الخميس، على ثلاثة عقود في مجال صيانة الطرقات بالمحافظة، جنوبي اليمن.



ووفقا لمكتب الإعلام بالمحافظة، فإن العقد الأول، شمل صيانة الطريق الدولي الغربي (عتق - العبر - الوديعة) وبطول 20 كيلو مترا، لما يمثل من أهمية كونه يمر عبره المسافرون من مختلف المحافظات من وإلى المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية إضافة إلى حركة نقل البضائع بين اليمن والمملكة والتنقل الداخلي بين المحافظات.



أما العقد الثاني فيتمثل بتنفيذ مشروع شارع الستين الشرقي لمدينة عتق وبطول 11 كيلو مترا المرحلة الأولى والذي يأتي في إطار تطوير عاصمة المحافظة واستيعاب النمو والتطور العمراني فيها.



فيما شمل العقد الثالث تنفيذ مشروع شق طريق ( الخزان - مربون - حبره ) بطول 7.600 كيلو متر بمديرية الصعيد وذلك لتسهيل حركة المواطنين وتخفيف معاناتهم الكبيرة بسبب تضاريس المنطقة ووعورتها، حسبما ذكر المكتب الإعلامي.



وشدد المحافظ خلال التوقيع على الالتزام بالمواصفات والدراسات المقدمة من مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة وسرعة تنفيذ هذه المشاريع حسب المدة الزمنية المحددة.