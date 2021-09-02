يتنافس 709 طلاب على 50 مقعدا.. جامعة إقليم سبأ تجري اختبارات القبول للدفعة الثانية في كلية الطب

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرت جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب، الخميس، اختبارات القبول التنافسية للدفعة الثانية لطلاب كلية الطب على مقاعد النفقة العامة البالغة 50 مقعدا.



وقالت الجامعة إن 709 طلاب من الجنسين من مختلف محافظات الجمهورية، يتنافسون على 50 مقعدا في كلية الطب.



وخلال تدشين اختبارات القبول أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد حمود القدسي أن الجامعة ستجري الأسبوع القادم اختبارات القبول التنافسية على مقاعد النفقة الخاصة في كلية الطب التي فتحت أبوابها العام الماضي.



وأشار إلى أن القبول للمتنافسين يتم بحسب الشروط المعلنة وسياسات القبول المعتمدة من قبل مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للتعليم العالي بالجمهورية اليمنية.



من جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور سيف الرمال أن امتحانات المفاضلة والقبول تجري في 25 قاعة دراسية تحت إشراف أكثر من 80 دكتورا ومراقبا.



