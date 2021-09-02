مشروع الحماية ودعم سبل العيش يوقع مذكرة تعاون وشراكة مع مؤسسة روابي الخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

جرى مساء يوم أمس، توقيع مذكرة تعاون وشراكة بين مؤسسة روابي الخير التنموية ومشروع الحماية ودعم سبل العيش (المساحة الآمنة للنساء والفتيات بالمكلا) التابع لجمعية الوصول الإنساني.



حيث تم توقيع اتفاقية مذكرة شراكة عن مؤسسة روابي الخير التنموية الدكتور/ عبدالله عبيد باحفي المدير التنفيذي، وعن مشروع الحماية د/ سارة علوي الشرفي منسقة المشروع، في إطار الشراكة الفاعلة في استمرار العمل والدعم للبرامج المشتركة.

فيما تأتي الاتفاقية لاهتمام المؤسستين في تفعيل الأعمال المشتركة التي تهدف إلى دعم حركة التدريب والدورات المهنية للنساء والفتيات المستفيدات من برامج المساحة على الصعيد الصحي والتعليمي والمهني والتوعوي