وزير النفط والمعادن يتفقد منشأة غاز بروم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

تفقد الاستاذ عبدالسلام عبدالله باعبود وزير النفط والمعادن الأربعاء يرافقه الشيخ عمرو بن حبريش وكيل أول محافظة حضرموت سير العمل في منشأة بروم لتعبئة الغاز المنزلي.



حيث إطلع الوزير على موقع بناء الخزانات الكروية والاستوائية لزيادة السعة التخزينية إلى ثلاثة آلاف طن التابع للشركة اليمنية للغاز وموقع مشروع إنشاء الغاطس البحري ورصيف استقبال ناقلات النفط والغاز وبناء هنجر لصيانة الاسطوانات.

كما استمع الوزير باعبود من المسؤولين في الشركة إلى التحديثات لتطوير المنشأة التي تسعى الشركة لتنفيذها لتلبية حاجة السوق المحلية لمادة الغاز المنزلي.

وشدد الوزير باعبود على اهمية إنجاز المشروع وفق الدراسات والفترة الزمنية المحددة مع ضمان الجودة في العمل والالتزام بانظمة السلامة والبيئة لما لذلك من أهمية كون المشروع يلامس حاجة المواطنين من الغاز المنزلي.. مؤكدا بأن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبرنامج عمل الحكومة للاهتمام بقضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وخلال الجولة اشار الوزير عبدالسلام باعبود خلال حديثه مع عدد من المدراء والفنيين بشركة الغاز إلى اهمية مضاعفة الجهود في سبيل تطوير العمل لما من شأنه الحد من الازمات والانقطاعات في توفير الغاز المنزلي للمواطنين.

واستمع وزير النفط والمعادن من المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط على سير عمل المنشأة التي تزود مناطق ومديريات ساحل حضرموت بعشرة آلاف أسطوانة من الغاز المنزلي أسبوعيا موضحا بأن تنفيذ المشروع سيساهم في تغطية السوق المحلية بالغاز المنزلي.