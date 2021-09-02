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أبطال الجيش يصدون هجوماً لمليشيا الحوثي شرق الحزم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

 

كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

 

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك انتهت بفرار مليشيا الحوثي نحو منطقة بير المزاريق بعد مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصرها وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عربة وإعطاب أخرى بقصف دقيق لمدفعية الجيش.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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