شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة رش لمكافحة الجراد الصحراوي بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مكتب الزراعة والري بمحافظة شبوة اليوم، حملة مكافحة الجراد الصحراوي في عدد من المديريات، بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (فاو) تستمر عشرين يوم.



وأوضح مدير المكتب فهد مبروك وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة تهدف الى القضاء على هذه الآفة الضارة بالإنتاج الزراعي، لافتا الى حجم انتشارها الكبير في الآونة الاخيرة في مناطق التكاثر الصيفي، وتسببها بأضرار كبيرة بالمحاصيل الزراعية.