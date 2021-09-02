اليمن تشارك في جلسة التنمية والحكم الرشيد في اجتماع آسيا والمحيط الهادئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت اليمن بوفد يرأسه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، بمدينة جنيف، في جلسة التقييم والنقاش الخاصة بالتنمية الاجتماعية والبشرية والحكم الرشيد خلال الاجتماع الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ رفيع المستوى، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.



وأوضح الدكتور باصهيب خلال العرض التقديمي والختامي للجلسة، كيفية ازدياد التحديات الاقتصادية في زيادة انعدام الأمن الغذائي ونزوح السكان وتأثير ذلك على الاقتصاد والبنية التحتية والزراعة وصمود القطاع الخاص.. مؤكدا على أهمية العمل مع شركاء التنمية في بناء استجابة متكاملة تعزز السلام وتدمج التنمية بطريقة استراتيجية مع الوصول العادل إلى تقديم المساعدة للجميع.

وتطرق إلى أهمية مساعدة البلدان الأقل نموا من أجل الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز جهود إعادة الإعمار التي تركز على تنمية الدولة والمؤسسات.

جدير بالذكر أن مخرجات الاجتماع ستتيح الفرصة لحشد الدعم لصالح اليمن والبلدان الأقل نموا في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس الذي سينعقد في العاصمة القطرية الدوحة، خلال يناير 2022، وستقدم اليمن برنامج العمل في العقد القادم الخاص ببناء قدرات الدول الأعضاء في الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية، ودعم جميع المجتمعات المحلية بشكل متساوي.