الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة العميد حيدرة الجعدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى خالد وسند حيدرة مجاهد واخوانهم وكافة ال الجعادنة بوفاة والدهم العميد حيدرة مجاهد الجعدني.



واشار في برقيته الى مناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.. فضلا عن مكانته الاجتماعية واسهاماته الخيرة في اصلاح ذات البين.

وعبرالرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.