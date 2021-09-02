محافظ حضرموت يهنئ أوائل الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

هنأ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أوائل الطلاب والطالبات في ساحل ووادي حضرموت، الذين حصدوا المراكز الأولى في شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2020- 2021م على مستوى المحافظات المحررة.



وقال المحافظ البحسني في برقية التهنئة: " إن هذا النجاح لطلابنا وطالباتنا يعد ثمرة من ثمار العطاء التربوي والتعليمي الذي تتميز به حضرموت نظير الدعم المقدم من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة"، وأضاف قائلًا: "نستشعر أهمية هذا القطاع الحيوي الذي أوليناه جل الاهتمام والعناية، من خلال بناء المدارس وتحسين البيئة المدرسية وتغطية العجز في الكادر التدريسي وتوفير كل مقومات العملية التربوية والتعليمية بالمديريات والمحافظة ".

وهنّأ محافظ حضرموت أولياء أمور الطلاب والطالبات الأوائل الذين حققوا مراكز مشرّفة لحضرموت، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرة حياتهم العلمية والعملية، مقدمًا شكره لقيادتي وزارة التربية والتعليم بساحل ووادي المحافظة وكل منتسبي الحقل التربوي والتعليمي على الجهود التي تبذل في سبيل استقرار العملية الدراسية بالعام الدراسي الحالي.

أسماء الطلاب والطالبات من أبناء حضرموت الساحل والوادي الذين حققوا المراكز الأولى على مستوى المحافظات المحررة القسم العلمي :

الطالب (عمرو وليد خالد محمد كليم ) المركز الأول بنسبة 99.88 حضرموت الساحل مدينة المكلا ثانوية المكلا النموذجية للبنين.

الطالب (عبدالله عمر حسن عبدالله حسان ) المركز الأول بنسبة 99.75 حضرموت الوادي سيئـــــــــون النموذجية بنين.

أسماء الطلاب والطالبات من أبناء حضرموت الساحل والوادي الذين حققوا المراكز الأولى على مستوى المحافظات المحررة القسم الأدبي:

الطالبة (آلاء طه حسين علي بن علي سليمان) المركز الأول بنسبة 99.13 حضرموت الساحل مدينة المكلا، الميناء.

الطالبة (إيمان عبد علي عبدالرب الطفي) المركز الأول مكرر بنسبة 98.25 حضرموت الوادي تريم بنات عيديد.