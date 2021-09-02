محافظ حضرموت يعزي بوفاة الفقيد المهندس عمر محمد بن هامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المهندس عمر محمد بن هامل، المدير العام الأسبق للإدارة الفنية والهندسية بحضرموت.



وثمّن محافظ حضرموت الجهود التي بذلها الفقيد بن هامل خلال مشوار حياته العملي في الإدارة الفنية والهندسية، ومساعيه الحثيثة للإرتقاء بالعمل الفني بالإدارة، إلى جانب إسهاماته الرياضية والإنجازات التي حققها اثناء لعبه مع ناديي الشباب والوطن.

ورفع المحافظ البحسني التعازي إلى اخوانه حاج وعلي وسعيد وعوض، وكافة أفراد أسرته، وزملائه في الإدارة الفنية والهندسية، مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون