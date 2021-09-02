الأجهزة الأمنية والعسكرية تلقي القبض على خلية إرهابية بالمكلا وتحبط مخطط لتفجير إرهابي بالمدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

داهمت قوات أمنية وعسكرية، فجر اليوم الخميس؛ وكراً لعناصر إرهابية بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، بعد متابعات لنشاط خلية إرهابية ترتبط بالتنظيمات الإرهابية وتخطط لأعمال مخلة بالأمن في حضرموت.



وبعد معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوات من تنفيذ مداهمة لموقع الخلية، ونجحت في القبض على قائد الخلية الإرهابية، القيادي بالتنظيم الإرهابي (م.و)، وثلاثة عناصر آخرين، وتم العثور على عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار، وأسلحة متنوعة، حيث كانت تخطط الخلية لتنفيذ أعمال تفجير بالمدينة وأعمال مخلة بالأمن.

وأشاد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالأجهزة الامنية والعسكرية والاستخباراتية ويقظتهم الأمنية العالية، التي أثمرت في نجاح العملية وإحباط المخطط.

كما قال المحافظ "البحسني" أن ثمار الامن والاستقرار الذي تعيشه مديريات ساحل حضرموت، يأتي نتاجًا للجهود الأمنية المستمرة والمتواصلة منذ تحرير مديريات ساحل حضرموت، واليقظة العالية لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية التي احبطت الكثير من الأعمال الارهابية.

يذكر أن قوات النخبة الحضرمية نفذت العديد من العمليات ضمن جهود مكافحة الإرهاب، وتمكنت من إحباط العديد من العمليات الإرهابية، لتحصل على إشادات واسعة بما حققته من إنجازات أمنية، أثمرت عن حالة استقرار أمني بالمحافظة.