حضرموت.. الأجهزة الأمنية تعلن القبض على خلية إرهابية بمدينة المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا (شرق اليمن)، اليوم الخميس، القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة حضرموت.



ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر أمني القول، "إن الأجهزة الأمنية اعتقلت قائد الخلية المدعو ( م .و ) وثلاثة آخرين بعد معلومات استخباراتية وعمليات مراقبة لنشاط الخلية المرتبطة بتنظيمات إرهابية أجنبية".



وأضاف: "ضبطت الأجهزة الأمنية عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار وأسلحة متنوعة كانت تخطط الخلية لاستخدامها في أعمال إجرامية بحضرموت".



من جانبه أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني بأداء الاستخبارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في إحباط المخطط وضبط العناصر الارهابية.

