مليشيا الحوثي تحول المساجد إلى أماكن للتعبئة وتحشيد المقاتلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت مصادر محلية ان ميليشيات الحوثي لجأت في الفترة الأخيرة إلى تحويل المساجد في صنعاء إلى أماكن للتعبئة وتحشيد المقاتلين.



ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها ان الميليشيات قامت بتوزيع عناصر موالين لها وبحوزتهم سجلات على أبواب عشرات المساجد بغية اقناع المصلين بتسجيل أسمائهم لتلقي دورات عسكرية وتعبوية.

ففي يوم الجمعة الماضية قدم عناصر من الميليشيات يرتدون بزات عسكرية بحوزتهم كراسٍ وطاولات وسجلات إلى بوابات المساجد لإقناع المصلين عبر مناشدات أطلقها معممو الجماعة بضرورة الاستجابة لتلك الدعوات بحسب المصادر.

وتحدث سكان ورواد مساجد في مديريات الوحدة ومعين والسبعين والتحرير وازال ان خطب الجماعة التي القيت في تلك المساجد تضمنت دعوة المواطنين لدعم ومساندة مقاتلي الميليشيات في مأرب.

ومنيت الميليشيات خلال المعارك العنيفة التي تشهدها جبهات متفرقة من مأرب بخسائر كبيرة في العتاد والارواح، في وقت تحاول فيه شن هجمات على مواقع الجيش الوطني غير انها تجابه بمواجه عنيفة