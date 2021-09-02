الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على هذه المحافظات ويحذر المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم، هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وقال المركز في نشرته الجوية، “إنه من المتوقع هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على سلسلة المرتفعات الغربية من صعده شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً وستكون أكثر غزارةً على محافظات ذمار، إب و تعز”.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات شبوة، أبين، البيضاء، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سواحل محافظات عدن، تعز، لحج، أبين، حضرموت والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لتلك السواحل.

ولفت إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، و سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة هطول الأمطار أو تكوّن الشابورة المائية.

ونبه المركز ربابنة السفن الصغيرة والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر