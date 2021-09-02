انقطاع التيار الكهربائي في مديريتي المعلا والمنصورة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

انقطع التيار الكهربائي في مديريتي المعلا والمنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.



وذكر سكان أن سبب الإنقطاع هو الكيبل الأرضي الرئيسي المغذي لأجزاء واسعة في المعلا فيما تعرض لخلل مما أدى لإنقطاع التيار الكهربائي

وفي السياق ذاته خروج التيار الكهربائي عن منطقة التقنية في مديرية المنصورة شمالي العاصمة المؤقتة عدن وذلك بسبب الكيبل الأرضي الرئيسي المغذي للمنطقة.

وناشد أهالي المعلا ومنطقة التقنية بالمنصورة مؤسسة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي وسط تذمر واسع في أوساط المواطنين

الجدير بالذكر أن مديريتي التواهي والبريقة كانتا هما الأخريان قبل يومين قد شهدتا توقفا للتيار الكهربائي وذلك بسبب أعطال فنية وتستمر هذه المشكلة بسبب الربط العشوائي وغياب الرقابة من قبل مؤسسة الكهرباء