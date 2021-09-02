عشرات الأسر تنزح من "رحبة" بمأرب جراء تعرض مناطقهم لقصف حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أكدت مصادر حقوقية ورسمية نزوح جماعي لعشرات الأسر من مديرية "رحبة" جنوبي محافظة مارب، بعد تعرض مناطقهم لقصف حوثي مستمر منذ أيام.



وأضافت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في تغريدة لها على حسابها في تويتر، أن هناك "نزوحا جماعيا لعدد من الأسر في مديرية رَحبَه أقصى جنوب مأرب، بسبب القصف العشوائي المكثف لمليشيات الحوثي على عدد من القرى في المديرية".

ووفق منظمة حماية فقد بلغ عدد الأسر النازحة في إحصائية أولية 147 أسرة، نزح معظمهم إلى مناطق في مديريات الجوبة وحريب ومدينة مأرب.

وأفادت المنظمة بأن 80 أسرة لاتزال في العراء في منطقة نبعة بمديرية رحبة.

ودعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين كافة المنظمات العاملة في مجال الإغاثة إلى تقديم العون والمساعدة للأسر النازحة