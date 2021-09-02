الحديدة.. حريق جديد في مخيم نزوح بمديرية الدريهمي يلتهم عدة منازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

التهم حريق هائل منازل بعض النازحين، نهار أمس الأربعاء، في إحدى قرى مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة (غرب اليمن).



وذكرت مصادر محلية أن حريقاً اندلع في منازل مبنية من القش يقطنها نازحون، ظهر أمس الأربعاء، في قرية "النخيلة" بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

ووفقا للمصادر، تدمرت منازل النازحين (أشرف محمد باشه، محمد عبد الرحمن باشه، صغير عايش باشه، عبده محمد صغير مقلا، علي محمد سالم احدب).

يذكر أن آلاف المواطنين النازحين يعيشون منذ سنوات في مخيمات نزوح غير مؤهله إنسانيا وصحيا للحياة في عديد من مديريات جنوب محافظة الحديدة