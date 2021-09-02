شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارك ضارية في مأرب ومصرع العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أفادت مصادر عسكرية بمقتل وجرح العشرات، باحتدام المواجهات بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي في الجبهات الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب.



وذكرت المصادر أن المواجهات دارت على طول الخطوط الأمامية في مديريات: 'مدغل'، و'صرواح'، و'رحبة'، وسط حديث عن مكاسب ميدانية حققتها قوات الجيش.

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع، عبر موقعها الرسمي، مقتل ثمانية عشر حوثياً بكمين استهدف تجمعاً لهم في جبهة 'المشجح'.

وقالت إن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات المليشيا في الجبهة، وألحق بها خسائر في العتاد والأرواح