إب.. عناصر حوثية تعتدي على طالبات في الجامعة ودكتور أكاديمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

اعتدت عناصر تابعة لجماعة الحوثي على طالبات بكلية الطب بجامعة إب، ودكتور أكاديمي يعمل في الجامعة.



وذكرت مصادر طلابية أن عناصر في الملتقى الطلابي لجامعة إب "كيان حوثي جديد" اعتدت على طالبات بمستوى رابع في كلية الطب، بعد قيامهن بحفلة مصغرة لإحدى زميلاتهن بعد شفائها من حادث مروري مروع تعرضت له.

وتابعت المصادر أن أحد قيادات الملتقى الطلابي ويدعى "أحمد العبيدي" اعترض على فعالية الطالبات، واللاتي رفضن إعتراضه وواصلن فعالية احتفائهن بزميلتهن، غير أن العبيدي أقدم مع عناصر تابعة له، على الإعتداء على الطالبات بصورة قوبلت بالرفض والإستياء الواسع في الأوساط الطلابية والأكاديمية.

ووفق المصادر، فقد بررت المليشيا عملية التهجم على الطابات بحجة منع الأغاني، والإستماع إليها، أثناء فعالية الإحتفاء.

وأفادت المصادر أن العناصر الحوثية اعتدت بعد ذلك على نائب كلية الطب بجامعة إب، بسبب دفاعه عن الطالبات