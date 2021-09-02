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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطلوبان في قضية عائلة الحرق يسلمان نفسيهما لأمن تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021
الخليج 365 ـ تعز
سلم اثنان من المطلوبين أمنيا نفسيهما لقوات الشرطة بعد ساعات من القبض على مطلوب ثالث، مساء الأربعاء، في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
وذكر المركز الإعلامي لأمن تعز اأن اثنين من المطلوبين أمنيا في قضية أسرة محمد الحرق سلموا أنفسهم لإدارة شرطة المحافظة بعد التضييق عليهم ورصد تحركاتهم خلال الأيام الماضية.
بدوره قال مدير أمن تعز العميد منصور الاكحلي لمركز الإعلام الأمني بأن الحملة الأمنية مستمرة في متابعة وضبط العناصر المطلوبة في قضية أسرة الحرق وكل القضايا، داعيا أبناء تعز للتعاون مع الأجهزة الأمنية.
ويأتي استسلام المطلوبين "أيمن شعلان" و "صابر عبدالله قائد السورقي" بعد ساعات من القبض على مطلوب ثالث، ويومين من القبض على المطلوب الرابع، ومقتل الخامس شمالي مدينة تعز