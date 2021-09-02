مطلوبان في قضية عائلة الحرق يسلمان نفسيهما لأمن تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ تعز

سلم اثنان من المطلوبين أمنيا نفسيهما لقوات الشرطة بعد ساعات من القبض على مطلوب ثالث، مساء الأربعاء، في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وذكر المركز الإعلامي لأمن تعز اأن اثنين من المطلوبين أمنيا في قضية أسرة محمد الحرق سلموا أنفسهم لإدارة شرطة المحافظة بعد التضييق عليهم ورصد تحركاتهم خلال الأيام الماضية.

بدوره قال مدير أمن تعز العميد منصور الاكحلي لمركز الإعلام الأمني بأن الحملة الأمنية مستمرة في متابعة وضبط العناصر المطلوبة في قضية أسرة الحرق وكل القضايا، داعيا أبناء تعز للتعاون مع الأجهزة الأمنية.

ويأتي استسلام المطلوبين "أيمن شعلان" و "صابر عبدالله قائد السورقي" بعد ساعات من القبض على مطلوب ثالث، ويومين من القبض على المطلوب الرابع، ومقتل الخامس شمالي مدينة تعز