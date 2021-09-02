ضبط شخص يقوم ببيع مادتي الحشيش والشبو المخدر بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - القطن

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بوادي حضرموت والصحراء من ضبط شخص من منطقة الغرفة بمديرية سيئون اثناء شروعة ببيع مادتي الشبو والحشيش المخدر.



وأشارت ادارة مكافحة المخدرات في بيان لها بان قسم التحريات افاد بان المروجين حولو نشاطهم من وقت الليل إلى النهار محاولين تحاشي ادارة المكافحة ، حيث تم نصب كمين محكم وبعملية نوعية نفذها رجال المكافحة تمكنوا من ضبط المروج وهو يقوم بالشروع في بيع مادتي الحشيش والشبو.

وأكد مدير مكافحة المخدرات بوادي حضرموت النقيب محمد غلاب ان المروج كان بحوزته قطعة كبيرة من مادة الحشيش وكيس اخر بداخلة مادة الشبو موزعة على واحد وعشرين كيس صغير جهازه للبيع مباشرة ، داعيا المواطنين على ضرورة الابلاغ عن اية تحركات او اماكن يعتقد فيها البيع او التعاطي للمواد المخدرة لضبطهم وتقديمهم للعداله.

تأتي هذه العملية ضمن الخطة الأمنية لإدارة الامن والشرطة بالوادي والصحراء وباشراف المدير العام العميد مبارك احمد العوبثاني لتنفيذ حملات أمنية لضبط الذين يعبثون باخلاقيات المجتمع من خلال ترويج وتعاطي المواد المخدرة والكحول.