تعرف على المنظمة الدولية التي ابدت استعدادها لتقديم منح دراسية لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أبدت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة، الاربعاء 1 سبتمبر/أيلول، استعدادها لدعم وزارة التعليم العالي اليمنية في مجالات التدريب والتأهيل والمنح الدراسية.



وقال مدير عام المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة محمد ولد أعمر خلال لقائه وزير التعليم العالي خالد الوصابي في العاصمة المصرية القاهرة، إن المنظمة مستعدة لتقديم كافة أنواع وأشكال الدعم الفني في مجالات التدريب والتأهيل والمنح الدراسية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأضاف "أعمر" أن المنظمة تولي اليمن اهتماماً خاصا، متمنيا أن يحل السلام الدائم والعادل في أقرب وقت ممكن.

وبدوره، أكد وزير التعليم العالي خالد الوصابي أن اليمن تحتاج إلى تعاون وتكاتف كافة العرب للحفاظ على الهوية الثقافية اليمنية المستوحاة من الثقافة العربية والإسلامية، في ظل تجريف وتغيير للمناهج التعليمية من قبل جماعة الحوثيين.

وأشار إلى أن الجامعات اليمنية تحتاج للتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبما يسهم في استعادة وضع الجامعات وتطوير خبراتها وإمكانياتها.