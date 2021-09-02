مدير مكتب التربية بمديرية حجر ينجو من موت محقق في عقبة الغريق بروبة.. صورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

نجا مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية حجر، الأستاذ مهدي بارحيبة يوم الأربعاء من موت محقق، إثر انقلاب سيارته في عقبة الغريق بمنطقة روبة التابعة للمديرية؛ أثناء زيارة رسمية لتفقد أوضاع مدارس المنطقة.



وبحسب مصادر "لليمن العربي" فإن الحادث لم يسفر عنه أي وفيات بفضل عناية الله.

وقال الدكتور فائز السومحي، إن هذا الحادث هو الثالث حتى الآن منذ كارثة الفيضانات المدمرة التي شهدتها بعض المديريات الغربية بساحل حضرموت.

وأضاف السومحي "لليمن العربي"، إن هذه العقبة التي كثرت المناشدات لإصلاحها دون جدوى، ستتسبب في حوادث كثيرة إن لم يتم إصلاحها على وجه السرعة.

وتعتبر عقبة الغريق بمنطقة روبة، الرابط الوحيد بين مديريتي دوعن وحجر وهي شريان حياة لأهل المنطقة.

وفي 27 يوليو/تموز منالعام الماضي، رأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية رئيس لجنة معالجة الأضرار بالمديريات الغربية المهندس أمين سعيد بارزيق، اجتماعاً بمديري عموم المديريات المتضررة من آثار منخفض يونيو 2020، لمناقشة الترتيبات اللازمة لإصلاح ما تأثر بفعل الفيضانات؛ لكن تلك الجهود لم تثمر بأي نتيجة حتى الآن.