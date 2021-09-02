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مدير عام المنصورة يوجه بإغلاق ( 23 ) معاملاً لتحلية المياه لمخالفتها الضوابط الصحية

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

وجه مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، بإغلاق ( 23 ) معاملاً لتحلية المياه المخالفة في المديرية.

 

 

حيث نفذ قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق في المديرية ، حملة إغلاق عدد من معامل المياه بمختلف مناطق مديرية المنصورة ، لعدم التزامها بالضوابط والمعايير الصحية ، وبمساندة الأجهزة الأمنية ، ممثلة قوات الطوارئ والدعم الأمني – قطاع المنصورة – ، بحضور نائب رئيس قسم صحة البيئة بالمديرية ، عزيز عثمان الأسودي ، وبمشاركة ممثل عن قوات الطوارئ ، فهمي عبدالله حسين.

 

 

وقال مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، أن قرار إغلاق معامل المياه ، يأتي بعد رفع قسم صحة البيئة بالمديرية ، تقريرها من عدم إلتزام تلك المرافق بالضوابط وشروط إنشاء وفتح تلك المعامل لمزاولة عملها ، مشيراً إلى أن الحملة - التي استهدفت في يومها الأول " 6 " معامل - ستستمر في أعمالها حتى إغلاق كافة المعامل المخالفة ، البالغ عددها " 23 " معملاً

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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