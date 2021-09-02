مدير عام المنصورة يوجه بإغلاق ( 23 ) معاملاً لتحلية المياه لمخالفتها الضوابط الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

وجه مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، بإغلاق ( 23 ) معاملاً لتحلية المياه المخالفة في المديرية.



حيث نفذ قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق في المديرية ، حملة إغلاق عدد من معامل المياه بمختلف مناطق مديرية المنصورة ، لعدم التزامها بالضوابط والمعايير الصحية ، وبمساندة الأجهزة الأمنية ، ممثلة قوات الطوارئ والدعم الأمني – قطاع المنصورة – ، بحضور نائب رئيس قسم صحة البيئة بالمديرية ، عزيز عثمان الأسودي ، وبمشاركة ممثل عن قوات الطوارئ ، فهمي عبدالله حسين.

وقال مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، أن قرار إغلاق معامل المياه ، يأتي بعد رفع قسم صحة البيئة بالمديرية ، تقريرها من عدم إلتزام تلك المرافق بالضوابط وشروط إنشاء وفتح تلك المعامل لمزاولة عملها ، مشيراً إلى أن الحملة - التي استهدفت في يومها الأول " 6 " معامل - ستستمر في أعمالها حتى إغلاق كافة المعامل المخالفة ، البالغ عددها " 23 " معملاً