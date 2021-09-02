رئيس الجمهورية يطلع على مستجدات الأوضاع الخدمية في محافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، محافظ المهرة محمد علي ياسر، حيث اطلع الاخ المحافظ فخامة الرئيس على مستجدات الأوضاع الخدمية في المحافظة.



وأثنى الرئيس، بالجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية لتحقيق الاستقرار المنشود بالمحافظة.. مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في إطار المحافظة.. مشيداً بالوعي الذي يتحلى به أبناء المحافظة والذي سينعكس بدوره إيجاباً من خلال الاستقرار ومشاريع البنى والتنمية.

وحث رئيس الجمهورية، السلطة المحلية في المحافظة على مضاعفة الجهود والدفع بعجلة التنمية للأمام في ظل أمن واستقرار المحافظة والعمل على محاربة التهريب..مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وتوفير احتياجاتها وإعطاء أولوية قصوى لتأهيل أبناء المهرة وتوفير فرص العمل.

من جانبه قدم محافظ المهرة، تقريراً عن الأوضاع في المحافظة وجهود البناء والاحتياجات المطلوبة في مجال الخدمات..معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية لأوضاع أبناء المحافظة في مختلف الظروف.