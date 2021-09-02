مليشيات الحوثي تكبدت 10 آلاف قتيل خلال عام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيات الحوثي تكبدت 10 آلاف قتيل خلال عام2021

الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365

أكد قائد عسكري رفيع أن من يدير حرب المليشيات الحوثية ويضع الخطط العسكرية لها هم قيادات تابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله.



وقال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش الوطني اليمني اللواء الركن منصور ثوابة إن هذه القيادات دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، وسقط منهم قتلى وجرحى في المعارك مع الجيش اليمني.

وأضاف أن هذه العناصر الإرهابية تتخذ الأسلوب الإيراني في القتال المعتمد على الكثافة البشرية في الهجمات العسكرية دون الإكتراث للخسائر المهولة التي تلحق في صفوف المليشيات.

وأشار ثوابه إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت أكثر من 10 آلاف قتيل، منذ يناير /كانون الثاني الماضي؛ حيث مثل العام 2021 "محرقة للمليشيات" في مختلف الجبهات.

وتابع اللواء ثوابه في حوار مع صحيفة الجيش الوطني " 26 سبتمبر" تنشره اليوم الخميس، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تصدت لأكثر من 300 هجوم للمليشيات الحوثية، على جبهات الكسارة والمشجح وجبل مراد وصرواح، منذ مطلع العام الجاري.

وأكد أن الجيش الوطني أثبت أنه من أصلب الجيوش العسكرية ويشهد له الميدان بذلك، ويستمد قوته من إيمانه بقضيته وعدالتها .

وقال اللواء ثوابه إن المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب تمثل الجمهورية والنواة الأولى لتأسيس الجيش الوطني، وكان لها النصيب الأكبر في التضحية، وقدمت خيرة رجالها في مختلف الجبهات، وفي مقدمتهم الشهيد القائد الفريق الركن عبدالرب قاسم الشدادي، الرجل الصلب الذي اتكأت عليه الجمهورية في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.