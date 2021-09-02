استحداث كليات جديدة.. جامعة شبوة تقر عددًا من التوصيات لانطلاق نشاطها

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر اجتماع مجلس جامعة شبوة، يوم الأربعاء، عددًا من التوصيات الهامة ذات العلاقة بانطلاق نشاطها خلال العام الدارسي الجديد، وإقرار شعار وهوية الجامعة، واستحداث وتطوير كليات الجامعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور توفيق باسردة رئيس الجامعة، مع مجلس الجامعة؛ للوقوف أمام توصيات اللجنة الإشرافية العليا لتحديث وتطوير كليات الجامعة، واستحداث كليات جديدة، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإنطلاق نشاطها.

وأقر الإجتماع تعديل اسم كلية التربية شبوة إلى كلية التربية عتق، وترتيب الأقسام العلمية في كلية التربية عتق بحسب الآتي: قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ويضم: تخصص لغة عربية، دراسات إسلامية، وعلوم قرآن. قسم جغرافيا/ تاريخ, ويضم: تخصص الجغرافيا، والتاريخ. قسم اللغة الإنجليزية.

قسم كيمياء/ أحياء ويضم: تخصص كيمياء، وتخصص أحياء. قسم رياضيات/ فيزياء، ويضم: تخصص رياضيات وتخصص فيزياء، واستحداث قسم معلم مجال، ويضم تخصص معلم مجال إجتماعات، وتخصص معلم مجال علوم.

كما أقر الإجتماع تعديل سنوات الدراسة في كلية النفط والمعادن إلى خمس سنوات، وتضم الأقسام الآتية قسم الهندسة الجيولوجية، وقسم هندسة النفط والغاز، مع اعتماد اللغة الإنجليزية لغة التدريس في الكلية، ونقل قسم اقتصاديات وإدارة النفط إلى كلية الإدارة والإقتصاد تحت مسمى قسم اقتصاديات النفط، واستحداث قسم هندسة التعدين في كلية النفط والمعادن إبتداء من هذا العام.

وأقر الإجتماع إنشاء كلية تحت مسمى كلية الإدارة والإقتصاد، وتضم الأقسام الآتية: قسم المحاسبة، وقسم إدارة الأعمال، وقسم إقتصاديات النفط (المنقول من كلية النفط والمعادن).

فيما أقر الإجتماع إنشاء كلية تحت مسمى كلية الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وتضم الأقسام الآتية: قسم علوم الحاسوب وقسم تقنية المعلومات والبدء في التنسيق والقبول للعام الجامعي الجديد في جميع الكليات الحالية والمستحدثة ابتداء من تاريخ 2021/9/8م وحتى تاريخ 2021/9/23م إلى جانب إقراره شعار وهوية الجامعة.

