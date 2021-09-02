مسلح يقتل زوجته ويصيب شقيقها داخل محكمة وسط مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح على قتل زوجته وإصابة شقيقها بإصابات خطرة، اليوم الأربعاء، داخل المحكمة بالمجمع القضائي، وسط مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن "رضوان عبد الله ناجي، أقدم على قتل زوجته، بعد تقدمها للمحكمة بطلب الفسخ منه؛ نظرًا لخلافات سابقة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج إلى قتلها عقب خروجها، وإصابة شقيقها الذي حضر برففتها للمحكمة".

وحسب المصادر فقد تمكن الجاني من الفرار عقب تنفيذ جريمته، وسط المحكمة.

وتضاربت الأنباء عن السبب الذي دفع الزوجة إلى طلب الفسخ من زوجها. لكن مصادر رجحت أن تكون الأسباب هي الظروف المادية للزوج، وعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات أسرته بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وانقطاع المرتبات، وانعدام فرص العمل.