بكمين محكم.. مصرع 18 حوثياً في جبهة المشجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بكمين محكم.. مصرع 18 حوثيا في جبهة المشجح

الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365

قالت قوات الجيش الوطني، إنها نفذت، الأربعاء، كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب.



وأكد مصدر عسكري أن الكمين أسفر عن مصرع كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصراً حوثيًا.

وأضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات الميليشيا في الجبهة وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح.

في السياق، تخوض قوات الجيش الوطني، معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لليوم الرابع على التوالي، على امتداد جبهات القتال جنوب غربي محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش إن المعارك التي خاضها أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وآليات الميليشيا في محيط الجبهة وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.