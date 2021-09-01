وزير الخارجية يبدأ جولة إلى عدد من العواصم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، الى العاصمة النرويجية أوسلو، في مستهل جولته الاوروبية الثانية لهذا العام، والتي تشمل بالاضافة الى مملكة النرويج كلاً من ممكلة هولندا ومملكة السويد والاتحاد السويسري.



وقال وزير الخارجية في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن الزيارة تأتي في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وشئون المغتربين لاطلاع الشركاء الدوليين على تطورات الاوضاع في اليمن ومناقشة التداعيات المترتبة على استمرار الميليشيات الانقلابية الحوثية في رفض كافة جهود ومبادرات السلام ، وتوضيح رؤية الحكومة في وقف الحرب وتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار ، والبحث في سبل تخفيف التداعيات الانسانية الناتجة عن الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على ابناء الشعب اليمني واستئناف التعاون الثنائي مع الدول الصديقة".

وأضاف بن مبارك "سنعمل على حشد كافة الجهود الدولية من أجل ايقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام الشامل والدائم الذي يحقق الأمن والاستقرار لابناء الشعب اليمني، وسنعمل من خلال علاقاتنا مع كافة الدول الشقيقة والصديقة على توفير الامكانيات والدعم اللازم لتعزيز دور الحكومة وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة ".