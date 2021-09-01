اليمن تشارك في الاجتماع التحضيري للدورة الـ 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت بلادنا في اجتماع الدورة الـ 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر عقده، يوم غد الخميس، بمشاركة وفد بلادنا برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي الشرفي.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع، التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية العادية (31)، وتقرير الأمين العام للجامعة عن أنشطة المجلس في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين السابقة الـ 107 والحالية الـ 108.

كما تضمن جدول الأعمال، بنودا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وإنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية والاستثمار ومجلس وزاري عربي لشؤون التعليم في الدول العربية واتفاقية السوق العربية المشتركة.