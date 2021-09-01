بعد ساعات من القبض على واحد.. - تعز.. مطلوبان في قضية "أسرة الحرق" يسلمان نفسيهما للشرطة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، الأربعاء، أن اثنين من المطلوبين أمنيا في قضية أسرة الحرق سلما نفسيهما مساء اليوم لإدارة عام الشرطة.



وأوضح مركز الإعلام الأمني، أن مطلوبين اثنين سلما نفسيهما بعد أن كثفت الحملة الأمنية تحركاتها وضبطت عددا منهم وبعد الإجراءات التي اتخذتها في متابعة ورصد تحركات كل المطلوبين أمنيا.



وأكد مدير الشرطة العميد منصور الاكحلي، بأن الحملة الأمنية مستمرة في متابعة وضبط كافة العناصر المطلوبة في القضية وكل القضايا، حسبما أفاد المركز الإعلامي.



ودعا الأكحلي، كافة الأحرار والشرفاء من أبناء تعز التعاون مع الأجهزة الأمنية وإسناد تحركات الحملة الأمنية وجهود الأجهزة الأمنية المبذولة في سبيل بسط الأمن والاستقرار وضبط كافة المطلوبين والمخلين بالأمن والسكينة.



وكانت شرطة تعز، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على أحد المطلوبين في القضية ذاتها في عملية مداهمة للحملة الأمنية في منطقة المطار القديم غربي المدينة.



وفي العاشر من أغسطس الفائت اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين بسبب نزاع على قطعة أرض في حي عمد بمنطقة بئر باشا غرب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وأعقبها اعتداءات على أسرة أحد طرفي الاشتباكات "عصام الحرق".

