بتمويل كويتي.. وضع حجر الأساس لإنشاء قرية سكنية للنازحين في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، الأربعاء، حجر الأساس لإنشاء قرية سكنية للنازحين، في مديرية الخوخة جنوب المحافظة غربي اليمن.



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن المشروع بتمويل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية، وبالتعاون مع فريق التآخي التطوعي ضمن حملة الكويت بجانبكم وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية.



وأطلع المحافظ من رئيس مؤسسة التواصل رائد إبراهيم؛ على مخطط القرية السكنية التي"تشمل إنشاء 50 وحدة سكنية، إلى جانب بناء مركز صحي ومدرسة ومسجد وبئر سطحي لمياه الشرب".



وأكد محافظ الحديدة، على أهمية المشروع الذي سيساهم في تخفيف معاناة النازحين وإيوائهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، مثمنا التدخلات الإنسانية للكويتيين ووقوفهم الصادق إلى جانب اليمن،.

