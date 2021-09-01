بدء دورات تحسين سبل العيش ومحو الأمية لـ 50 امرأة نازحة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، ومدير مديرية الوادي صالح جرادان، دورات تنمية وتأهيل لـ 50 امرأة نازحة، في مديرية الوادي في مجالي تحسين سبل العيش ومحو الامية، والتي تنفذها جمعية الوصول الانساني ضمن مشروع المساحة الامنة للنساء والفتيات، بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان.



وخلال التدشين، استمع الباكري، الى شرح من قبل المدير التنفيذي لجمعية الوصول سالم سعيد، عن المشروع الذي ينفذ على مدى خمسة واشهر، ويهدف الى تحسين سبل العيش لـ 50 امرأة من خلال تأهيلهن وتدريبهن على مهن مدرة للدخل، وكذا محو الامية.

وأكد الوكيل الباكري، أهمية المشروع في تنمية مهارات المرأة وتمكينها اقتصادياً بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمجتمع سواء النازحين أو المجتمع المضيف.