تدشين مشروع خيري بمديرية شبام يستهدف إعانة 4 من أبناء المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - شبام

استهدف مشروع الفريق التطوعي بمديرية شبام التابع لمؤسسة الشهيد بن حبريش، أربعة أشخاص لإعانهتم على الانخراط في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة تساعدهم في اعانة اسرهم من خلال توفير معدات متكاملة لبيع الخضار والفواكه.

وكان المشروع الذي جاء برعاية مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب قد دُشن بحضور رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمديرية شبام الأستاذ خالد عمر باجندوح ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية عمرو طالب طائع بن طالب وكذا رئيس اتحاد الملتقيات الشبابية في المديرية محمد بازقامه حيث تخلل التدشين فقرات متنوعة وكلمات عبر فيها الحاضرون عن سعادتهم بمثل هذه المشاريع القيمة متمنين مزيدا من الاستهداف والمشاريع الإنسانية خاصة في ضل الظروف الراهنة.

ويأتي هذا المشروع بتنفيذ من فريق مديرية شبام وتمويل مؤسسة الشهيد بن حبريش حيث يسعى فريق المديرية إلى رفع الكثير من التدخلات للمؤسسة خلال الفترة القادمة خاصة وأن مديرية شبام بامس الحاجة إلى كافة شبابها وفرقها التطوعية للمساهمة في تطوير كثير من مجالات التنمية في المديرية .

وبدوره عبر خليل بن منيف رئيس قسم البرامج والمشاريع التنموية بالمؤسسة عن شكره للسلطة المحلية بالمديرية ممثلة بمدير عام المديرية المهندس هشام غالب بن طالب والفريق التطوعي بالمديرية على الجهود في إنجاح هذا المشروع مؤكدا أن المديرية من أولويات تدخلات المؤسسة في الوادي والمحافظة بشكل عام.